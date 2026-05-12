Generazione Fumetto | come sta il fumetto italiano?

Il fumetto italiano attraversa un momento di discussione acceso, con opinioni contrastanti sulla sua condizione attuale. Da un lato, alcuni osservano il calo di pubblico e di pubblicazioni, dall’altro, altri segnalano una presenza crescente di autori e produzioni indipendenti. La scena si confronta con sfide legate alla distribuzione e alla sostenibilità economica, mentre nuovi progetti emergono nel panorama italiano del fumetto.

Come sta il fumetto in Italia? Una domanda che spesso spaventa, capace di scatenare pareri discordanti, tra chi già lamenta la dipartita della nona arte e chi invece la ritiene più vitale che mai. La sensazione è che spesso ci siano più voci animate da polemiche che non serie valutazioni, quasi che si voglia trovare a ogni costo una falla nel sistema, anziché comprenderlo e studiarlo. Partendo da questo assunto e con una forte passione per il medium, Omar Rashid ha deciso di raccontare il fumetto tramite nomi del settore che da appassionati sono divenuti dei creatori di avventure su carta, dando vita al suo documentario Generazione Fumetto....🔗 Leggi su Screenworld.it

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Come sta il fumetto in Italia

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