’Generazione Europa’ a Cornate Oltre i confini senza passaporto

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cornate si è svolto l’evento ‘Generazione Europa’, che ha messo in evidenza i legami tra i popoli europei al di là delle frontiere ufficiali. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e gruppi, sottolineando come i rapporti tra le comunità possano andare oltre i confini e i documenti. L’evento si è concentrato su incontri e scambi tra cittadini, senza la presenza di rappresentanti istituzionali.

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L’Europa che non si racconta nei vertici, ma nei legami tra popoli che attraversano i confini senza bisogno di passaporto. È questa l’immagine che arriva da Villa Sandroni, riunita per “Generazione Europa”, momento centrale del gemellaggio tra Cornate e la cittadina di Chaponost, nel Lionese. Una mattinata di festa, condivisione e partecipazione, vissuta insieme alla delegazione francese guidata dal sindaco Damien Combet, in occasione della Giornata dell’Europa. Sullo sfondo, i racconti dei ragazzi, la musica del coro dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e un’atmosfera che ha dato sostanza a un continente che, spesso, sembra lontano. “Crescere insieme oltre i confini” non è uno slogan, ma un percorso condiviso che ha trovato in questa unione il suo punto d’incontro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - ’Generazione Europa’ a Cornate. Oltre i confini, senza passaporto
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