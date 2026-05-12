’Generazione Europa’ a Cornate Oltre i confini senza passaporto

A Cornate si è svolto l’evento ‘Generazione Europa’, che ha messo in evidenza i legami tra i popoli europei al di là delle frontiere ufficiali. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e gruppi, sottolineando come i rapporti tra le comunità possano andare oltre i confini e i documenti. L’evento si è concentrato su incontri e scambi tra cittadini, senza la presenza di rappresentanti istituzionali.

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