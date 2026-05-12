’Generazione Europa’ a Cornate Oltre i confini senza passaporto
A Cornate si è svolto l’evento ‘Generazione Europa’, che ha messo in evidenza i legami tra i popoli europei al di là delle frontiere ufficiali. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e gruppi, sottolineando come i rapporti tra le comunità possano andare oltre i confini e i documenti. L’evento si è concentrato su incontri e scambi tra cittadini, senza la presenza di rappresentanti istituzionali.
L’Europa che non si racconta nei vertici, ma nei legami tra popoli che attraversano i confini senza bisogno di passaporto. È questa l’immagine che arriva da Villa Sandroni, riunita per “Generazione Europa”, momento centrale del gemellaggio tra Cornate e la cittadina di Chaponost, nel Lionese. Una mattinata di festa, condivisione e partecipazione, vissuta insieme alla delegazione francese guidata dal sindaco Damien Combet, in occasione della Giornata dell’Europa. Sullo sfondo, i racconti dei ragazzi, la musica del coro dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e un’atmosfera che ha dato sostanza a un continente che, spesso, sembra lontano. “Crescere insieme oltre i confini” non è uno slogan, ma un percorso condiviso che ha trovato in questa unione il suo punto d’incontro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Avanti in Europa. Euforia rossoblù: "È un Bologna senza più confini"Euforia rossoblù a Bar Carlino: dopo una battaglia finita ai supplementari, il Bologna di Italiano supera la Roma 4-3 all’Olimpico e passa ai Quarti...
Leggi anche: "Un sapere senza confini": l'ultimo viaggio di Roversi Monaco, l'uomo che ridisegnò i confini del sapere