Il Bologna ha conquistato la qualificazione ai Quarti di Europa League dopo aver battuto la Roma 4-3 ai supplementari all’Olimpico. La partita si è conclusa con l’euforia dei tifosi rossoblù, che festeggiano un successo che li proietta avanti nella competizione europea. La squadra di Italiano ha superato un avversario di livello, portando a termine una vittoria memorabile in trasferta.

Euforia rossoblù a Bar Carlino: dopo una battaglia finita ai supplementari, il Bologna di Italiano supera la Roma 4-3 all’Olimpico e passa ai Quarti di Europa League. Il tifo contagioso dello show del nostro quotidiano ha portato bene. E così i saluti dei nostri ospiti, a partire da Stefano Mancinelli, indimenticato ex capitano della Fortitudo. "All’andata ero allo stadio, il Bologna ha dominato la partita", racconta Mancinelli. Al ritorno la storia è stata sofferta, ma il risultato, per fortuna, ha arriso ai rossoblù. L’ex giocatore della Effe ha presentato un progetto che tiene insieme sport, comunità, infanzia e vita all’aria aperta: Bar-ca, il locale nel cuore del centro sportivo Barca, in via Raffaello Sanzio 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avanti in Europa. Euforia rossoblù: "È un Bologna senza più confini"

Articoli correlati

Le vetrine rossoblù. Riparte l’iniziativa: "Spingiamo il Bologna più avanti in Europa"Bologna, 30 gennaio 2026 – Sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, le luci si sono accese ancora una volta per accompagnare i...

Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili». Ma gli Usa vanno avanti«Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell’Artico e...