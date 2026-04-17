Kevin resterà a Napoli anche senza il presenza dell’allenatore precedente. La società ha confermato la sua volontà di mantenere il calciatore, e questa decisione è stata comunicata dopo settimane di trattative. Il giocatore ha espresso la volontà di continuare con il club e ha firmato un nuovo contratto. La notizia arriva dopo la partenza dell’allenatore, che aveva guidato il team nelle ultime stagioni.

"> NAPOLI – Increduli ieri, increduli oggi. Perché Kevin De Bruyne non è solo un calciatore, ma un evento. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il suo arrivo al Napoli ha avuto il sapore di qualcosa di straordinario, quasi irreale, confermato da lampi di classe che hanno lasciato il segno nonostante un utilizzo limitato. In 11 presenze tra campionato e Champions League, il belga ha messo insieme quattro gol e due assist, prima che l’infortunio del 25 ottobre interrompesse bruscamente il suo percorso. Da quel momento, 28 partite saltate e un’assenza pesantissima per una squadra che avrebbe voluto goderselo appieno, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Kevin, alta fedeltà. Resta a Napoli anche senza Conte”

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