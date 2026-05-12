Una residente ha segnalato un episodio di violenza nei confronti di un gatto randagio che si trovava nel giardino di via Magenta. La donna, identificata come Barbara, ha riferito di aver assistito a un atto di maltrattamento contro l’animale e ha preso contatto con le autorità per denunciare quanto accaduto. L’animale è stato poi soccorso e portato in un luogo sicuro.

A denunciare l’accaduto è stata una cittadina, Barbara. Rimasta turbata da quanto successo a un gatto randagio che frequenta il giardino di via Magenta. "Pochi giorni fa – racconta - questo gatto è sparito e quando è ricomparso era in condizioni preoccupanti: aveva l’occhio sinistro gonfio e un cavo metallico stretto intorno al corpo. Vedendolo in quello stato ho contattato Cristiano Giannessi, specializzato nella ricerca, nel recupero e nella cattura di animali smarriti o in difficoltà". Giannessi è intervenuto installando una gabbia da cattura domotica con telecamere. L’animale, però, si era rifugiato in un’apertura sotto l’abitazione della donna "e da lì ho visto spuntare il cavo che aveva attorno al corpo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gatto picchiato e seviziato. Salvato da una residente

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