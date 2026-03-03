A Siderno gatto randagio seviziato e abbandonato Bonavita | Nessun intervento di forze dell' ordine e istituzioni

Un gatto randagio di circa quattro mesi è stato trovato in un’area all’ingresso del lungomare di Siderno, visibilmente seviziato e abbandonato. Non sono stati segnalati interventi da parte delle forze dell’ordine o delle istituzioni nelle ultime ore. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la situazione alle autorità competenti.

La responsabile del partito animalista segnala l'ennesimo episodio di violenza nella colonia felina della città, denunciando l'inadempienza della legge nazionale da parte dell'amministrazione comunale Un gattino di circa 4 mesi sottoposto a violenze e abbandonato in un'area all'ingresso del lungomare di Siderno. Non è certo il primo caso del genere nella cittadina jonica, dove esiste una colonia felina presa di mira da atti crudeli. Dopo l'ennesimo brutto episodio avvenuto qualche giorno fa, a denunciare il disinteresse delle istituzioni è Marilene Bonavita, referente per la Calabria del Partito Animalista Italiano, che da anni si occupa in prima persona della colonia sopperendo alle carenze del sistema pubblico.