Siderno gatto randagio seviziato e abbandonato Bonavita | Nessun intervento di forze dell' ordine e istituzioni

Un gattino di circa quattro mesi è stato trovato in un'area all'ingresso del lungomare di Siderno, dove è stato seviziato e successivamente abbandonato. Secondo quanto riferito, nessuna forza dell'ordine o istituzione ha ancora effettuato interventi sul caso. La scoperta ha suscitato attenzione tra i residenti e le associazioni animaliste della zona.

La responsabile del partito animalista segnala l'ennesimo episodio di violenza nella colonia felina della città, denunciando l'inadempienza della legge nazionale da parte dell'amministrazione comunale Un gattino di circa 4 mesi sottoposto a violenze e abbandonato in un'area all'ingresso del lungomare di Siderno. Non è certo il primo caso del genere nella cittadina jonica, dove esiste una colonia felina presa di mira da atti crudeli. Dopo l'ennesimo brutto episodio avvenuto qualche giorno fa, a denunciare il disinteresse delle istituzioni è Marilene Bonavita, referente per la Calabria del Partito Animalista Italiano, che da anni si occupa in prima persona della colonia sopperendo alle carenze del sistema pubblico.