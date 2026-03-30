Com’è morta davvero Chiara Poggi e dove Garlasco cosa dicono le analisi dei Ris | clamoroso

Nuove indiscrezioni sono state rese note sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi nel paese. Le analisi condotte dai Ris hanno fornito dettagli che cambiano la versione dei fatti finora conosciuta, suscitando grande attenzione. Le autorità continuano a indagare sulla dinamica e sulle cause della morte di Chiara Poggi, senza ancora fornire spiegazioni definitive.

Emergono nuove indiscrezioni sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia. Le ultime analisi del Ris di Cagliari potrebbero offrire elementi inediti sulla morte di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 nella sua abitazione. A distanza di anni, gli esperti della scientifica sono tornati nella villetta del delitto per effettuare una Bloodstain Pattern Analysis (BPA), una tecnica avanzata che studia forma e distribuzione delle macchie di sangue per ricostruire la dinamica di un omicidio. Grazie alle nuove tecnologie, è stata realizzata una mappatura millimetrica delle tracce ematiche, molto più precisa rispetto ai rilievi fotografici effettuati all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Com’è morta davvero Chiara Poggi e dove”. Garlasco, cosa dicono le analisi dei Ris: clamoroso Articoli correlati Garlasco, la scoperta dei Ris a casa di Chiara Poggi A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a muoversi su un terreno che intreccia memoria giudiziaria e nuove... “Chiara Poggi uccisa da un solo killer e colpita sulle scale”: le prime indiscrezioni delle analisi dei RisIl Ris dei carabinieri di Cagliari lo scorso giugno era rientrato nella villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 era stata uccisa Chiara Poggi,... Garlasco News: Il PC di Chiara Poggi, Cosa non torna