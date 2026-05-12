A Garlasco, le versioni fornite in passato da alcuni testimoni sono state messe in discussione, portando alla luce una serie di dichiarazioni false o esagerate. Le trasmissioni televisive avevano diffuso racconti riguardanti il santuario della Bozzola e una presunta visita in bicicletta alla gemella Cappa, ma ora si sa che molte di queste affermazioni non corrispondono alla realtà. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli che smontano le versioni iniziali.

Bugie, mitomanie, invenzioni. Sono crollate tutte una dopo l’altra le suggestioni – veicolate soprattutto da trasmissioni televisive – sul delitto di Garlasco. C’è innanzitutto “super testimone” che inventò tutto. Nel 2007, Marco Muschitta, un operaio di 49 anni, aveva raccontato agli investigatori di aver visto una delle gemelle Cappa in bicicletta, agitata e con un grosso oggetto, poco dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Una testimonianza che, per la sua solo apparente precisione, aveva alimentato sospetti e teorie alternative sul delitto di Garlasco. Ma quella versione era completamente falsa, inventata di sana pianta. Davanti agli investigatori l’uomo ha ammesso di aver inventato tutto per impressionare colleghi e conoscenti durante le discussioni sul caso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – Suicidi, il santuario della Bozzola e la gemella Cappa in bici? I super testimoni che si sono inventati tutto e andavano in tv

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