Garlasco così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara Poggi

Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si sono ufficialmente concentrate su altre piste, poiché è stata esclusa quella del Santuario della Bozzola. La teoria legata a Flavius Savu, cittadino romeno coinvolto in un ricatto con video hot ai danni di un sacerdote, non ha più supporto investigativo. Le autorità hanno aggiornato le risultanze, lasciando da parte questa ipotesi.

La pista del Santuario della Bozzola nel delitto di Garlasco finisce in soffitta. Cadono così le teorie di Flavius Savu, cittadino romeno che ricattava con video hot l’allora rettore della Madonna della Bozzola, don Gregorio Vitali. Savu non verrà ascoltato dai magistrati di Pavia che indagano su Andrea Sempio. A farlo sapere è oggi Il Giornal e, secondo il quale la richiesta inoltrata dal suo legale Roberto Grittinini al magistrato di sorveglianza Ilaria Pia Maria Maupoil è stata definitivamente rigettata. Il silenzio di Savu. Savu ha deciso quindi di restare in silenzio nella sua cella del carcere di Torre del Gallo. Per paura di essere ucciso in prigione, fa sapere. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “L’arma del delitto?”. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: “Chiara Poggi uccisa così”Si torna a parlare dell’arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per... “Mai visto niente del genere”. Garlasco, l’ultima scoperta sull’omicidio di Chiara PoggiQuando è morta Chiara Poggi? È questa la domanda che, a distanza di anni, continua a tornare al centro dell’inchiesta e del dibattito pubblico su uno... Delitto di Garlasco, otto possibili orari per la morte di Chiara Poggi