Garlasco la pista del Santuario della Bozzola cade | la decisione dopo le rivelazioni di Savu su Chiara Poggi

A Garlasco, la pista legata al Santuario della Bozzola è stata abbandonata dopo le dichiarazioni del romeno condannato nel 2018, che avevano alimentato l’interesse degli inquirenti. Tuttavia, le sue parole non hanno portato a nuovi sviluppi nelle indagini sulla vicenda di Chiara Poggi. Le autorità hanno continuato a seguire altre piste senza risultati significativi finora.

La pista del Santuario della Bozzola nel caso Garlasco non trova riscontri investigativi e viene di fatto accantonata. Le dichiarazioni di Flavius Savu, che collegavano l’omicidio di Chiara Poggi a presunti abusi e a un giro criminale legato al luogo di culto, non hanno portato a sviluppi concreti. La Procura non ha avviato nuovi filoni d’indagine sulla base delle rivelazioni del 43enne romeno condannato a cinque anni di carcere nel 2018 per un’estorsione a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all’epoca rettore del Santuario. Perché è caduta la pista del Santuario della Bozzola La ricostruzione proposta da Savu sosteneva che Chiara Poggi potesse aver scoperto attività illecite legate al Santuario della Bozzola e per questo sarebbe stata uccisa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la pista del Santuario della Bozzola cade: la decisione dopo le rivelazioni di Savu su Chiara Poggi Articoli correlati Garlasco, così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara PoggiLa pista del Santuario della Bozzola nel delitto di Garlasco finisce in soffitta. Garlasco, la consulenza di Cristina Cattaneo su Chiara Poggi per definire l'orario certo della morteÈ il giorno della consulenza di Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco, che dovrebbe fare chiarezza sull’orario certo della morte di Chiara Poggi. Approfondimenti e contenuti su Santuario della Bozzola Argomenti discussi: Garlasco, così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara Poggi; Garlasco così cade la pista del Santuario della Bozzola per l’omicidio di Chiara Poggi.