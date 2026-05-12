In un procedimento giudiziario legato a Garlasco, si discute se sia possibile processare Andrea Sempio senza aver fatto una revisione del caso che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La questione riguarda la necessità di riesaminare le prove e i procedimenti passati prima di procedere con nuove accuse o processi. La decisione potrebbe influenzare le prossime fasi dell’indagine giudiziaria.

AGI - Prima di un eventuale processo a carico di Andrea Sempio, sarà probabilmente necessario riaprire quello che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi. È questo il nodo giuridico che emerge dai nuovi sviluppi sul caso Garlasco dopo la trasmissione degli atti dalla Procura di Pavia alla Procura generale di Milano per valutare una possibile revisione della sentenza ( art. 630 c.p.p. ) sull’ omicidio di Chiara Poggi. A spiegarlo all’AGI è l’avvocato Giandomenico Caiazza, già presidente dell’ Unione delle Camere Penali Italiane, secondo cui il sistema rischia altrimenti di trovarsi davanti a una situazione che probabilmente non ha precedenti: un nuovo procedimento a carico di Sempio come unico autore per lo stesso delitto mentre esiste già una sentenza irrevocabile che individua in Stasi il responsabile dell’omicidio.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: si può processare Sempio senza la revisione per Stasi?

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