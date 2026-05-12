Garlasco Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi | Al piano di sopra era difficile che si andasse

Gli amici di Sempio hanno negato che l’indagato fosse solito frequentare la casa di Poggi, precisando che al piano superiore era difficile che si andasse. In precedenza, l’indagato aveva affermato di aver trascorso del tempo anche nella camera di Chiara Poggi, al primo piano, per usare il computer. La discussione riguarda quindi i dettagli delle visite e degli spostamenti all’interno della villetta.

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