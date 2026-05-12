Garlasco Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi | Al piano di sopra era difficile che si andasse
Gli amici di Sempio hanno negato che l’indagato fosse solito frequentare la casa di Poggi, precisando che al piano superiore era difficile che si andasse. In precedenza, l’indagato aveva affermato di aver trascorso del tempo anche nella camera di Chiara Poggi, al primo piano, per usare il computer. La discussione riguarda quindi i dettagli delle visite e degli spostamenti all’interno della villetta.
L’indagato aveva inizialmente dichiarato di aver frequentato, oltre al salotto della villetta, anche la camera di Chiara Poggi al primo piano per utilizzare il computer. In un secondo momento aveva aggiunto la taverna e di aver avuto libero accesso a quasi tutte le stanze dell’abitazione Andr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa PoggiAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica.
Garlasco, quello che non torna sulle frequentazioni di casa Poggi. Gli amici di Sempio: “Difficile che si andasse sopra”Ci sono elementi, nel caso di Garlasco, che stanno emergendo man mano e che si aggiungono alla ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi come pezzi...
Argomenti più discussi: Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Lui a Roma dagli psicologi: Non riesco quasi più a lavorare; I vecchi amici di Sempio: Non andavamo mai nella camera di Chiara; Garlasco, i tabulati che smentiscono Sempio: In 8 mesi chiamò casa Poggi solo poco prima dell’omicidio; Garlasco, lo scontrino di Andrea Sempio e quel dettaglio fondamentale omesso dai media.
#andreas Sei più solo dei neuroni nel cervello di #thegeneral o #generalefonzie #garlasco Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Lui a Roma dagli psicologi: Non riesco quasi più a lavorare | Corriere.it share.google/rfrUd x.com
Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequenza a casa Poggi facebook
La raccolta completa delle sentenze sul delitto di Garlasco (2009–2015) reddit
Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequenza a casa PoggiLe ultime rivelazioni sul caso di Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio e le testimonianze che potrebbero cambiare la direzione ... bigodino.it