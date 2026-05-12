A Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle frequentazioni di casa Poggi, con alcuni amici di Sempio che affermano come fosse improbabile che si frequentassero persone di alto livello. Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi continuano a raccogliere elementi che si aggiungono alla ricostruzione dell’accaduto, contribuendo a delineare un quadro ancora in evoluzione. La procura sta analizzando i vari aspetti emersi nel tentativo di chiarire le dinamiche di quella tragica giornata.

Ci sono elementi, nel caso di Garlasco, che stanno emergendo man mano e che si aggiungono alla ricostruzione dell’ omicidio di Chiara Poggi come pezzi di un puzzle in via di composizione. Sono il frutto del lavoro della procura di Pavia, che da un anno e mezzo ha ufficialmente riaperto il caso, iscrivendo il nome di Andrea Sempio nel registro degli indagati. Non è la prima volta che l’ amico di Marco Poggi, fratello della vittima, subisce le attenzioni degli investigatori ma questa volta sembra esserci la ferma intenzione di arrivare fino in fondo, senza trascurare nulla, da nessuna parte, per restituire al caso una verità giuridica netta, qualunque questa sia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, quello che non torna sulle frequentazioni di casa Poggi. Gli amici di Sempio: “Difficile che si andasse sopra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non si può immaginare una revisione togliendo quello che non piace”“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”.

Garlasco, i tabulati che smentiscono Sempio: “In 8 mesi chiamò casa Poggi solo poco prima dell’omicidio”La Procura è tornata a indagare su quelle chiamate fatte da Andrea Sempio sul telefono fisso di casa Poggi tra il 7 e l'8 agosto 2007, motivo per cui...

Argomenti più discussi: Garlasco, l'avvocato dei Poggi: Nessuno spazio per la revisione; Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pista; Garlasco, Sempio e tutte le incongruenze che hanno portato alla riapertura delle indagini: cosa non torna; Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: Una questione complicata.

Sto analizzando le chat di #andreas con l'AET di Carli, l'analisi emozionale del testo. Per chi non la conosce eccola qui, stanno uscendo cose rilevanti. Domani le pubblicherò. Non mi torna però il profilo #incel. Approfondirò anche quello #garlasco #stasi x.com

Garlasco, Sempio e tutte le incongruenze che hanno portato alla riapertura delle indagini: cosa non tornaCosa non torna su Andrea Sempio nella nuova indagine sul delitto di Garlasco: quali sono gli elementi noti su cui si basa l'accusa ... virgilio.it