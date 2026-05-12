A Garlasco, emergono nuovi dettagli nel caso della morte di Chiara Poggi. Un’intercettazione afferma che Andrea Sempio conosce l’ora del delitto, mentre una recente analisi scientifica ha ritrovato una nuova impronta di Alberto Stasi all’interno dell’abitazione. Questi sviluppi si aggiungono alle indagini in corso, senza ancora portare a una conclusione definitiva. Le verifiche riguardano anche le testimonianze e i reperti trovati sul luogo dell’evento.

Andrea Sempio che saprebbe l’ora “del delitto” di Chiara Poggi. Alberto Stasi che rispunta dalle consulenze scientifiche con una nuova impronta nella casa. Un’altra indagine sul delitto di Garlasco che potrebbe essere rimasta sconosciuta per 13 anni o che, forse, in realtà, non è mai esistita. Nelle carte della Procura di Pavia si respira la tensione fra ricerca della verità su un efferato crimine e l’illusione ottica in cui ognuno può trovare elementi a supporto della propria tesi. Secondo i pm Civardi-De Stefano-Rizza l’amico di Marco Poggi, indagato per omicidio volontario pluriaggravato, avrebbe confessato, intercettato, “l’orario” dell’omicidio del 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto: spunta nuova impronta di Stasi

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Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio

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