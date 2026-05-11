Nelle ultime ore, si è appreso che Andrea Sempio ha fornito una possibile indicazione sull'ora del delitto di Chiara Poggi. Contestualmente, nuove analisi scientifiche hanno portato alla luce una impronta inesplorata trovata nella casa dall’imputato Alberto Stasi, coinvolto nel caso. Le indagini continuano a concentrarsi sugli elementi emersi, mentre le autorità verificano i dettagli legati alle testimonianze e ai reperti raccolti.

Andrea Sempio che saprebbe l'ora "del delitto" di Chiara Poggi. Alberto Stasi che rispunta dalle consulenze scientifiche con una nuova impronta nella casa. Un'altra indagine sul delitto di Garlasco che potrebbe essere rimasta sconosciuta per 13 anni o che, forse, in realtà, non è mai esistita. Nelle carte della Procura di Pavia si respira la tensione fra ricerca della verità su un efferato crimine e l'illusione ottica in cui ognuno può trovare elementi a supporto della propria tesi. Secondo i pm Civardi-De Stefano-Rizza l'amico di Marco Poggi, indagato per omicidio volontario pluriaggravato, avrebbe confessato, intercettato, "l'orario" dell'omicidio del 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Sempio ha confessato l'ora del delitto”. La nuova impronta di Stasi e l'ultimo giallo

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