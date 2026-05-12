Garlasco Sempio a Roma per una perizia psicologica | Non riesco quasi a lavorare Io sono innocente e lo ripeto

A Roma, un uomo coinvolto nella vicenda giudiziaria è stato sottoposto a una perizia psicologica. Durante l'esame ha dichiarato di non riuscire a lavorare e ha ribadito la propria innocenza. Per quanto riguarda le prove raccolte, l'impronta trovata sul muro è risultata bagnata e quindi discutibile, mentre il DNA sotto le unghie della vittima ha rilevato esclusivamente un cromosoma Y.

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