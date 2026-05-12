Garlasco Sempio a Roma per una perizia psicologica | Non riesco quasi a lavorare Io sono innocente e lo ripeto
A Roma, un uomo coinvolto nella vicenda giudiziaria è stato sottoposto a una perizia psicologica. Durante l'esame ha dichiarato di non riuscire a lavorare e ha ribadito la propria innocenza. Per quanto riguarda le prove raccolte, l'impronta trovata sul muro è risultata bagnata e quindi discutibile, mentre il DNA sotto le unghie della vittima ha rilevato esclusivamente un cromosoma Y.
L’impronta sul muro? «È bagnata», quindi discutibile. Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi? «C’è solo il cromosoma y». «Innocente», così si sente Andrea Sempio. Il suo avvocato, Angela Taccia, lo ripete più di una volta. Innocente fino a prova contraria. E sono le prove che la difesa di Andrea Sempio va cercando perché nel delitto di Garlasco, con un uomo già condannato in via definitiva, ovvero Alberto Stasi, non c’è tempo né spazio per le “supposizioni”. Si deve andare dritti e fin tanto che la linearità non è cristallizzata, non c’è un nuovo colpevole. Di fronte poi al fatto che la richiesta di revisione non è stata ancora presentata. Come sta? Sempio alza gli occhi al cielo di Roma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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