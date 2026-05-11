Garlasco Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica | Sono innocente ogni cosa a suo tempo

Da ilmessaggero.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, Andrea Sempio si è sottoposto a una perizia psicologica nell’ambito dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. L’uomo, indagato nel caso, ha dichiarato di essere innocente e che tutto si chiarirà col tempo. La sua presenza nel capoluogo è stata confermata dalle fonti ufficiali, mentre le autorità continuano le verifiche sul suo ruolo nella vicenda. La perizia si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

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Innocente fino a prova contraria. Così si sente Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, arrivato questa mattina nella Capitale. Un soggiorno non breve che si articolerà fra consulenze e perizie. A partire da quella psicologica con una psicoterapeuta-criminologa, richiesta dalla difesa, per redigere «una consulenza personologica». Per questo motivo, Sempio, durante l'ultimo interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Il mio assistito è innocente - dice l'avvocato Angela Taccia - e lo dimostreremo, dateci il tempo di studiare gli atti». Ore 12.25. Sempio, zaino in spalla e trolley al seguito, scende dalla carrozza numero 11 del treno "Italo 9957", partito dalla stazione di Milano Rogoredo alle 9.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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