Garlasco Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica | Sono innocente ogni cosa a suo tempo

Oggi a Roma, Andrea Sempio si è sottoposto a una perizia psicologica nell’ambito dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. L’uomo, indagato nel caso, ha dichiarato di essere innocente e che tutto si chiarirà col tempo. La sua presenza nel capoluogo è stata confermata dalle fonti ufficiali, mentre le autorità continuano le verifiche sul suo ruolo nella vicenda. La perizia si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

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