Delitto di Garlasco Sempio a Roma per la perizia psicologica news in diretta
Un uomo coinvolto nel caso di Garlasco si trova a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. La sua presenza nella capitale segue una recente evoluzione nelle indagini, che hanno portato a un'ulteriore verifica delle sue condizioni mentali. L'uomo, di 38 anni, è attualmente indagato in relazione al delitto, e la perizia avviene nel quadro delle procedure legali in corso.
Andrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato. Trovata una nuova impronta sul dispenser del sapone in casa Poggi: si tratta della cosiddetta "impronta 3", ossia del mignolo della mano destra di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Fanpage.it
GARLASCO: KO Sempio, ero innamorato di una fantasia, la conoscevo appena, solo ciao e due battute
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