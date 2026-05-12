Delitto di Garlasco Sempio a Roma per la perizia psicologica news in diretta

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto nel caso di Garlasco si trova a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. La sua presenza nella capitale segue una recente evoluzione nelle indagini, che hanno portato a un'ulteriore verifica delle sue condizioni mentali. L'uomo, di 38 anni, è attualmente indagato in relazione al delitto, e la perizia avviene nel quadro delle procedure legali in corso.

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Andrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato. Trovata una nuova impronta sul dispenser del sapone in casa Poggi: si tratta della cosiddetta "impronta 3", ossia del mignolo della mano destra di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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