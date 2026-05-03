Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe partecipato a un forum online dedicato a incontri e seduzioni, chiamato 'Italian Seduction Club'. La sua presenza sul sito è stata accertata e sarà ascoltato mercoledì dai pubblici ministeri come testimone. L’indagine si concentra sulla possibile connessione tra l’attività online di Sempio e i fatti accaduti a Garlasco.

PAVIA – Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra 2009 e 2016 fra cui riferimenti all’ossessione per una ragazza “tra i 18 e i 20 anni”. Per la procura di Pavia i messaggi dell’epoca potrebbero essere riferiti a Chiara Poggi, e quindi potrebbero avvalorare la tesi investigativa secondo la quale lo stesso Sempio avrebbe agito per un rifiuto sessuale di parte di Chiara. Gli avvocati di Sempio, pero’, sostengono che quei messaggi erano riferiti a un’altra ragazza che, probabilmente, potrebbero chiamare a deporre in un eventuale procedimento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio in un forum online per seduttori. Mercoledì davanti ai pm

Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, pm Pavia: «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio»

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio convocato dalla procura di Pavia. Il pm: “Unico colpevole”PAVIA – Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Delitto di Garlasco, i profili di Stasi e Sempio: il condannato e il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Alberto Stasi, Andrea Sempio, Chiara Poggi: i protagonisti del caso di GarlascoAll’epoca dei fatti, Alberto Stasi aveva 24 anni ed era uno studente dell’Università Bocconi di Milano. Fu lui a dare l’allarme, raccontando di aver passato la mattinata in casa a lavorare per la tesi ... tg24.sky.it

Omicidio Chiara Poggi, settimana decisiva: Andrea Sempio dai pm. Spuntano i post su un forum: Io, ossessionato da una ragazzaNon è chiaro se risponderà o meno alle domande. Secondo la nuova ipotesi dell'accusa, avrebbe ucciso la giovane da solo. Emergono dei vecchi messaggi che sarebbero stati scritti all'epoca del delitto ... today.it

Radio1 Rai. . Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. A facebook

Garlasco: tutte le tappe dell’omicidio di Chiara Poggi, da Stasi a Sempio x.com