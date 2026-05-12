Garlasco scontro shock tra Selvaggia Lucarelli e Albina Perri | Forse si è fatta due bicchieri…
A Garlasco si aggiunge un nuovo episodio legato al caso, questa volta attraverso uno scontro tra due figure note sui social media. La discussione ha portato a scambi di accuse e commenti duri tra una giornalista e un’altra persona coinvolta nelle conversazioni online. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con reazioni che si sono diffuse rapidamente sui canali digitali.
Nuovo capitolo mediatico nel caso di Garlasco. Questa volta al centro della polemica non ci sono consulenze, impronte o intercettazioni, ma uno scontro social esploso tra Albina Perri e Selvaggia Lucarelli, con accuse reciproche e toni particolarmente duri. Tutto nasce da un lungo post pubblicato da Albina Perri, direttrice del settimanale “Giallo”, nel quale la giornalista attacca apertamente Lucarelli sul racconto delle ultime vicende legate all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel messaggio, Perri sostiene che diversi elementi contestati da Lucarelli sarebbero invece già emersi pubblicamente. Tra questi, il presunto incontro tra...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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