su garlasco scontro tra selvaggia lucarelli e iene campioni di processi mediatici mi faccio grasse risate

Selvaggia Lucarelli ha nuovamente commentato il caso di Garlasco, criticando le Iene per aver trattato la vicenda. La giornalista ha dichiarato di trovare divertente come alcuni programmi televisivi gestiscano i processi mediatici, aggiungendo che si fa delle grasse risate. La discussione tra Lucarelli e il programma televisivo è diventata pubblica, con scambi di commenti e accuse sui social e nelle interviste.

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro “Le Iene” per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi e le nuove indagini con al centro Andrea Sempio. “Fanno molto ridere” afferma, sul delitto di Garlasco le Iene, “campioni di processi mediatici”, hanno inseguito e assecondato “false piste” e “moventi fantasiosi”. A scatenare la sua reazione un servizio del programma Mediaset che tra le altre cose ha citato alcuni giornalisti, tra cui lei, che hanno criticato “Le Iene” per la gestione del caso. Garlasco, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iene Le Iene "campioni di processi mediatici" "Rovinata l'esistenza a gente estranea al delitto" Garlasco, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iene “Le Iene che su Garlasco “ve l’avevamo detto!’, mostrando miei articoli che tra l’altro non dimostrano nulla, fanno molto ridere“.🔗 Leggi su Virgilio.it

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