Grande Fratello Vip subito uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini | è gelo

Nella prima serata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, che ha portato a un clima di gelo tra le due. La puntata non si è limitata alla presentazione dei concorrenti, ma è stata caratterizzata da tensioni tra alcune figure del cast. La situazione ha catturato l’attenzione del pubblico fin dall’inizio.

La prima serata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip si è trasformata in qualcosa di ben diverso da una semplice puntata inaugurale. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stata infatti Alessandra Mussolini, protagonista assoluta di un debutto che ha subito assunto i contorni di uno show personale, tra tensioni, confessioni e momenti sopra le righe. Fin dalle prime battute della diretta, l’ex parlamentare ha dato prova di un carattere deciso, soprattutto nel confronto con Selvaggia Lucarelli. Un battibecco che affonda le radici in vecchie ruggini risalenti a Ballando con le stelle e che, una volta riemerso, ha acceso immediatamente gli animi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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