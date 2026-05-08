Garlasco i tabulati che smentiscono Sempio | In 8 mesi chiamò casa Poggi solo poco prima dell’omicidio

La Procura ha riaperto le indagini sulle chiamate effettuate da Andrea Sempio al telefono fisso di casa Poggi tra il 7 e l'8 agosto 2007. Questi tabulati mostrano che, in un periodo di otto mesi, l'amico di Marco Poggi chiamò quella linea solo poco prima dell'omicidio. Già cinque giorni dopo il delitto, Sempio era stato chiamato e ascoltato dagli inquirenti.

La Procura è tornata a indagare su quelle chiamate fatte da Andrea Sempio sul telefono fisso di casa Poggi tra il 7 e l'8 agosto 2007, motivo per cui già cinque giorni dopo l'omicidio l'amico di Marco Poggi era stato già chiamato e sentito dagli inquirenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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