Alberto Stasi ha commentato con durezza la decisione di Andrea Sempio, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, di non presentarsi in Procura a Pavia. Secondo Stasi, questa scelta rappresenta una totale mancanza di rispetto. La vicenda riguarda il mancato confronto tra i due in sede investigativa, suscitando diverse reazioni nell'ambito delle indagini. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra le parti coinvolte.

"Totale mancanza di rispetto". Alberto Stasi apostrofa così la scelta di Andrea Sempio, allora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, di non presentarsi in Procura a Pavia. È il 20 maggio 2025 e gli inquirenti hanno chiamato in contemporanea entrambi. Per un errore nella convocazione i legali del 38enne decidono, come la legge gli consente, di non varcare la porta del Palazzo di giustizia. Una notizia che Stasi, con i suoi legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis commentano quando è terminato l'interrogatorio, il procuratore capo Fabio Napoleone e l'aggiunto Stefano Civardi escono dalla stanza, e manca solo la rilettura del verbale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Alberto Stasi attacca Andrea Sempio: "Totale mancanza di rispetto"

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