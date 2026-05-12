Garlasco pg Milano Francesca Nanni conferma | Processo a Sempio possibile anche in assenza di revisione condanna Stasi
La Procuratrice Generale di Milano ha dichiarato che un processo contro Andrea Sempio può svolgersi anche senza una revisione della condanna di Stasi. La sua dichiarazione sembra voler chiarire le possibilità legali di procedere in assenza di tale revisione. La questione riguarda l’iter giudiziario in corso e le eventuali implicazioni legali per Sempio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui passaggi successivi o sulla tempistica.
La Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni sembra fugare i dubbi sollevatisi sulla questione di un eventuale processo ad Andrea Sempio. Secondo l'avvocato Giandomenico Caiazza il rischio è di un "cortocircuito della giustizia", poiché la causa verterebbe su un omicidio per il quale è già sta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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