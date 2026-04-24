Procura generale di Milano valuta revisione processo Stasi Pg Nanni | studio carte né facile né veloce

La procura generale di Milano sta valutando la possibilità di rivedere un processo di molti anni fa. La procuratrice generale, Francesca Nanni, ha incontrato oggi l’avvocato generale Lucilla Tontodonati e il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per analizzare la richiesta di revisione. La procedura, spiegano, non è né semplice né veloce e richiederà un’attenta analisi delle carte processuali.

La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per discutere la richiesta di revisione del processo per il delitto di Garlasco, per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi. Si parla per il momento di un atto “doveroso” tra Procura ordinaria e generale, al fine di valutare se chiedere o meno la revisione del processo per il delitto di Garlasco Nelle prossime settimane, come ha affermato Nanni, arriverà un’informazione dalla Procura di Pavia su quanto fatto con la relativa documentazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Procura generale di Milano valuta revisione processo Stasi, Pg Nanni: studio carte né facile né veloce Notizie correlate Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi, Pg Nanni: Studio carte né facile né veloceLa procuratrice generale di Milano , Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore... Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi. Il pg di Milano: “Non sarà veloce né facile”Si è concluso dopo 45 minuti l’incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Tentato depistaggio nelle indagini su Garlasco, depositato un esposto con file audio. Domani vertice Pavia-Milano; Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtra. Procura generale di Milano valuta revisione processo Stasi, Pg Nanni: studio carte né facile né veloceLa procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per discutere la richies ... msn.com Vertice in Procura sul processo Garlasco. La Pg di Milano: Lo studio delle carte non sarà facile né veloceNel caso si arrivasse alla formalizzazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna per Alberto Stasi entrerebbero in campo la Corte ... huffingtonpost.it Il tema di una possibile revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi per l’uccisione di Chiara Poggi è stato al centro di un incontro tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. La pg di Milano: “Lo facebook La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formu x.com