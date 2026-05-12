Garlasco perché i genitori di Chiara Poggi continuano a difendere la condanna di Alberto Stasi – Il video

La famiglia di Chiara Poggi ha ripetutamente difeso la condanna di Alberto Stasi, nonostante le molteplici tappe processuali e le sentenze emesse nel corso degli anni. Le dichiarazioni pubbliche e le interviste rilasciate mostrano una posizione ferma sulla responsabilità dell’imputato. Questa posizione si mantiene nel tempo, anche dopo le varie decisioni giudiziarie che hanno confermato la condanna definitiva. Recentemente è stato diffuso un video in cui i genitori ribadiscono il loro punto di vista.

Perché la famiglia di Chiara Poggi continua a essere così strenuamente convinta della colpevolezza di Alberto Stasi? È la domanda che torna ciclicamente nell’opinione pubblica, specialmente ogni volta che emergono nuovi elementi — o presunti tali — legati a nuove piste, come quella che porta ad Andrea Sempio. Elementi che, sia chiaro, non sono prove, ma semplici indizi. Eppure, di fronte alla possibilità, anche solo teorica, che in carcere possa esserci la persona sbagliata, molti si chiedono come mai i genitori di Chiara non vogliano vederci chiaro. La risposta, seppur difficile da immaginare per chi non ha vissuto un dramma simile, non sta...🔗 Leggi su Open.online

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GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Umanamente mi dispiace per i genitori di Chiara Poggi perché perdere una figlia così deve distruggerti la vita, ma nulla li autorizza a distruggere la vita delle persone o a minarne la reputazione. Fossi nella Bocellari gli farei il culo a strisce. #garlasco x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi - reddit.com reddit

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi difendono Sempio: Impossibile riscrivere la storia dal nullaLa famiglia Poggi ribadisce la colpevolezza di Stasi e respinge le accuse contro Sempio nella nuova inchiesta pavese. blitzquotidiano.it