Garlasco perché i genitori di Chiara Poggi continuando a difendere la condanna di Alberto Stasi – Il video

La famiglia di Chiara Poggi mantiene la convinzione della colpevolezza di Alberto Stasi, anche dopo le numerose sentenze definitive. Nonostante le pronunce giudiziarie che hanno confermato la condanna, i genitori della vittima continuano a sostenere la versione originale dei fatti. Recentemente è stato diffuso un video in cui ribadiscono le proprie posizioni, senza variare la loro posizione ufficiale. La vicenda giudiziaria si protrasse per anni, con diversi passaggi processuali.

Perché la famiglia di Chiara Poggi continua a essere così strenuamente convinta della colpevolezza di Alberto Stasi? È la domanda che torna ciclicamente nell’opinione pubblica, specialmente ogni volta che emergono nuovi elementi — o presunti tali — legati a nuove piste, come quella che porta ad Andrea Sempio. Elementi che, sia chiaro, non sono prove, ma semplici indizi. Eppure, di fronte alla possibilità, anche solo teorica, che in carcere possa esserci la persona sbagliata, molti si chiedono come mai i genitori di Chiara non vogliano vederci chiaro. La risposta, seppur difficile da immaginare per chi non ha vissuto un dramma simile, non sta...🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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Argomenti più discussi: Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni; I genitori di Chiara? Sanno che Stasi è colpevole ma in qualche modo si cerca di togliergli questo ruolo; Garlasco e le scuse ai genitori di Chiara; Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'.

Umanamente mi dispiace per i genitori di Chiara Poggi perché perdere una figlia così deve distruggerti la vita, ma nulla li autorizza a distruggere la vita delle persone o a minarne la reputazione. Fossi nella Bocellari gli farei il culo a strisce. #garlasco x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi - reddit.com reddit

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi difendono Sempio: Impossibile riscrivere la storia dal nullaLa famiglia Poggi ribadisce la colpevolezza di Stasi e respinge le accuse contro Sempio nella nuova inchiesta pavese. blitzquotidiano.it