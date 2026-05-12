A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco rimane al centro di discussioni e opinioni contrastanti. I genitori di Chiara continuano a sostenere la colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante le lunghe battute e le varie tappe processuali. La vicenda ha suscitato un grande interesse mediatico e ha diviso l’opinione pubblica tra chi crede nella condanna e chi invece nutre dubbi sulla sua attendibilità.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica. Ogni nuova pista investigativa, ogni indiscrezione e ogni elemento emerso nella nuova indagine su Andrea Sempio riporta al centro una domanda precisa: perché la famiglia Poggi continua a ritenere colpevole Alberto Stasi? Per Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori della giovane uccisa il 13 agosto 2007, la risposta affonda in un dolore che dura da quasi due decenni e nella convinzione maturata attraverso anni di processi, perizie, assoluzioni e condanne, culminati nel 2015 con la sentenza definitiva della Cassazione che ha condannato Stasi a 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, perché i genitori di Chiara Poggi continuano a credere nella colpevolezza di Alberto Stasi

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Umanamente mi dispiace per i genitori di Chiara Poggi perché perdere una figlia così deve distruggerti la vita, ma nulla li autorizza a distruggere la vita delle persone o a minarne la reputazione. Fossi nella Bocellari gli farei il culo a strisce. #garlasco x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi - reddit.com reddit

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi difendono Sempio: Impossibile riscrivere la storia dal nullaLa famiglia Poggi ribadisce la colpevolezza di Stasi e respinge le accuse contro Sempio nella nuova inchiesta pavese. blitzquotidiano.it