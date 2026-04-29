Garlasco la svolta dall’inchiesta bis | il cerchio si stringe su Sempio convocato in Procura I pm | ha ucciso Chiara da solo

Le indagini sul caso di Garlasco hanno portato a un nuovo sviluppo con l’iscrizione nel registro degli indagati di un sospetto. La persona è stata convocata in Procura per chiarimenti e, secondo i pubblici ministeri, sarebbe l’unico responsabile della morte della vittima. La procura ha annunciato che si tratta di un momento cruciale nel procedimento, che potrebbe portare a una svolta significativa.

Il caso Garlasco si avvia verso quello che gli inquirenti definiscono il “big bang” dell’inchiesta bis. La P rocura di Pavia ha ufficialmente notificato ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi, un avviso di interrogatorio fissato per la mattina del 6 maggio. consegnato all’indagato dai carabinieri. Garlasco, l’indagine di Pavia rivoluziona tutto: Sempio convocato in Procura il 6 maggio. Si tratta di un passaggio cruciale, una sorta di “ultima chiamata” prima della chiusura definitiva delle indagini. È la seconda volta che i magistrati tentano di ascoltare Sempio: il 20 maggio dello scorso anno, infatti, l’interrogatorio saltò per un cavillo procedurale sollevato dalla difesa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, la svolta dall’inchiesta bis: il cerchio si stringe su Sempio, convocato in Procura. I pm: ha ucciso Chiara da solo Garlasco, Rinaldi all’avvocato di Sempio: “La Procura vi ha chiesto lo scontrino o lo avete ... Notizie correlate Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario... Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carte; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi. Garlasco, nuove ipotesi investigative: possibile seconda presenza femminile sulla scena e risarcimento a StasiGarlasco, il caso Poggi verso la svolta: cosa cambia per Stasi Nel giallo di Garlasco, a quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pa ... assodigitale.it La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: Sempio ha ucciso Chiara Poggi da soloAndrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. Per i Pm di ... tg.la7.it «Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo». La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in - facebook.com facebook