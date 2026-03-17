Individuata la possibile arma del delitto di Garlasco è compatibile con le ferite | parla la difesa di Sempio

L'ex poliziotto consulente del team difensivo di Andrea Sempio ha dichiarato di aver individuato una possibile arma del delitto di Garlasco, che risulta compatibile con le ferite della vittima Chiara Poggi. Secondo Palmegiani, la loro ricostruzione si è concentrata sulla testa della vittima, analizzando le ferite per identificare un possibile strumento usato durante l'omicidio. La procura ha ancora in corso le indagini.

A Fanpage.it Armando Palmegiani, l'ex poliziotto consulente del team difensivo dell'attuale indagato Andrea Sempio, spiega il loro ultimo lavoro: "Abbiamo ricostruito la testa di Chiara Poggi con le ferite dell'omicidio per cercare di capire qualche fosse l'arma del delitto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio studia una replica delle ferite di Chiara PoggiNuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Sempio e lo scontrino del giorno del delitto, la difesa in Procura per dimostrare che è autentico: “Abbiamo prove”Oggi 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato in Procura la sua relazione difensiva sull'autenticità dello scontrino del parcheggio di... Nuova possibile arma del delitto di Garlasco Aggiornamenti e contenuti dedicati a 8220 Individuata la possibile arma del... Argomenti discussi: Caserma dei carabinieri. Il Comando ha detto sì: individuata la nuova sede; Tumore al seno, nuova arma contro le recidive: Aifa rimborsa ribociclib.