In una conversazione con l’avvocato di Sempio, è stato riferito che l’indagato vive in isolamento, paragonabile a una condizione di domiciliari. L’avvocato ha aggiunto che Sempio appare tranquillo, anche se visibilmente turbato dall’arrivo nel luogo di detenzione, descritto come una situazione caotica. Le sue parole offrono un quadro della sua condizione emotiva e delle modalità di detenzione.

“Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile. Era angosciato dall’arrivare qui perché sapeva di trovare questa bolgia”. Così l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, parlando con i cronisti all’esterno del laboratorio ‘Genomica’ di via Arduino, a Roma, dove è giunto anche Sempio per sottoporsi a perizia psicologica e per incontrare il pool difensivo. “È un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa a parte quando va a lavorare – ha aggiunto Taccia – l’ultima settimana l’ha passata o in studio da noi, o tumulato in casa e se esce trova i giornalisti, che fanno il loro lavoro. Quindi di fatto è già ai domiciliari, è una situazione molto difficile”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, la legale di Sempio: "Vive chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari"

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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