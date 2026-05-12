Paola Cappa ha dichiarato di non aver mai sentito nominare Andrea Sempio prima dell'apertura della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi. Ha riferito di aver appreso della sua identità solo attraverso l'interrogatorio condotto dai carabinieri il 5 maggio 2026. La donna ha anche affermato che l’omicidio di Chiara rappresenta un argomento tabù all’interno della famiglia.

«Mai sentito nominare. Ho scoperto di lui con questa nuova indagine». Così Paola Cappa ha parlato di Andrea Sempio nel verbale raccolto dai carabinieri il 5 maggio 2026 nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Nel corso dell’audizione, la cugina della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco ha spiegato di non aver mai conosciuto personalmente Sempio e di non averne mai sentito parlare neppure dalla stessa Chiara. «Non avevo nemmeno saputo delle indagini del 2016-17», ha dichiarato, riferendosi alla prima iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati, poi archiviata. Paola Cappa ha descritto anche i rapporti piuttosto limitati che aveva con la cugina e con il fratello Marco Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Paola Cappa sull’indagine: “L’omicidio di Chiara è un tabù in famiglia”

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