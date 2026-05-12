Delitto di Garlasco Paola Cappa | Chiara non mi ha mai parlato di altri ragazzi L' omicidio in famiglia per anni è stato un tabù

L'omicidio di Chiara Poggi è rimasto un argomento tabù all’interno della famiglia per diversi anni. Lo ha dichiarato Paola Cappa, cugina della vittima, durante un’audizione avvenuta il 5 maggio a Milano. La testimone ha precisato che Chiara non le aveva mai parlato di altri ragazzi e ha confermato che l’incidente in famiglia è stato un tema evitato nel tempo.

L'omicidio di Chiara Poggi è stato per anni “un tabù” in famiglia. Lo ha affermato Paola Cappa, cugina della vittima, nel corso dell'audizione avvenuta il 5 maggio scorso, sentita come testimone a Milano nell'indagine a carico di Andrea Sempio.“Ho parlato delle avances come ipotesi”“Nelle sue.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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GARLASCO SCOOP:PAOLA CAPPA,ERMANNO CAPPA LOVATI E AZOUZ...E L'OMICIDIO ORGANIZZATO NEI DETTAGLI

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Argomenti più discussi: Un uomo non ha accettato il rifiuto e ha agito d'impulso: la frase di Paola Cappa dopo il delitto di Garlasco; Garlasco, l'ipotesi di Paola Cappa sulla pista passionale pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, il giorno delle gemelle Cappa: cosa è successo, cosa farà Sempio dal pm; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi.

A breve uscirà 1 video sui 2 ciondoli differenti usati da PAOLA CAPPA i giorni successivi al delitto di Chiara Poggi. Non vi azzardate a dire che è lo stesso, anche xke Stefania, a fianco a lei, è vestita in maniera differente #garlasco #ore14 x.com

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