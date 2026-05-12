Delitto di Garlasco Paola Cappa | Chiara non mi ha mai parlato di altri ragazzi L' omicidio in famiglia per anni è stato un tabù

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Chiara Poggi è rimasto un argomento tabù all’interno della famiglia per diversi anni. Lo ha dichiarato Paola Cappa, cugina della vittima, durante un’audizione avvenuta il 5 maggio a Milano. La testimone ha precisato che Chiara non le aveva mai parlato di altri ragazzi e ha confermato che l’incidente in famiglia è stato un tema evitato nel tempo.

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L'omicidio di Chiara Poggi è stato per anni “un tabù” in famiglia. Lo ha affermato Paola Cappa, cugina della vittima, nel corso dell'audizione avvenuta il 5 maggio scorso, sentita come testimone a Milano nell'indagine a carico di Andrea Sempio.“Ho parlato delle avances come ipotesi”“Nelle sue.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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