Garlasco l' ipotesi di Paola Cappa sulla pista passionale pochi giorni dopo l' omicidio di Chiara Poggi

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, Paola Cappa ha avanzato nuovamente l'ipotesi di una possibile pista passionale. La donna, coinvolta nel caso e già ascoltata in passato, ha condiviso questa teoria pochi giorni dopo l’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che continuano a esaminare tutte le piste aperte senza escludere nessuna ipotesi.

Garlasco, Paola Cappa e l'ipotesi della pista passionale Nuovi interrogatori per Paola e Stefania Cappa Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi Garlasco, Paola Cappa e l’ipotesi della pista passionale A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’indagine di Garlasco vive una fase di accelerazione determinante. Pochi giorni dopo il delitto del 2007, Paola Cappa avanzò un’ipotesi che oggi assume un peso investigativo inedito. La cugina dichiarò: “Io non escludo una pista passionale, però magari da parte di un ragazzo che lei respingeva, siccome era una ragazza anche molto intima e pudica può essere che non l’abbia detto, e magari se l’è trovato così.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Iniziata l'audizione di Paola Cappa - facebook.com facebook

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