Una testimone, cugina della vittima, ha riferito che poco dopo il funerale si sarebbe vista con un’altra persona. La sua testimonianza aggiunge nuovi spunti al caso di Chiara Poggi, portando alla luce dettagli inediti e alimentando alcuni dubbi. Le dichiarazioni sono state raccolte dagli inquirenti, che proseguono le indagini senza rilasciare commenti ufficiali. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

La testimonianza della cugina di Chiara Poggi. Nuove dichiarazioni, nuovi dettagli e soprattutto nuove ombre sul caso di Chiara Poggi. A riportare l’attenzione sul rapporto tra la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e l’allora fidanzato Alberto Stasi è la testimonianza resa da Paola Cappa il 5 maggio scorso nell’ambito della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Parole che finiscono ora agli atti e che tornano a scuotere uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. “Dopo il funerale era già fidanzato”. Tra i passaggi che stanno facendo più discutere c’è quello relativo ad Alberto Stasi. Paola Cappa ha raccontato agli investigatori di ricordare la presenza di una ragazza accanto a Stasi proprio nel giorno del funerale di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco, Paola Cappa su Stasi: ‘Dopo il funerale era già con un’altra’, cosa ha detto su Sempio

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Garlasco, Paola Cappa: "Stasi si fidanzò il giorno dopo funerale di Chiara Poggi"Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi "era già fidanzato" dal "giorno dopo" il "funerale" di Chiara Poggi.

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