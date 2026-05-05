Oggi a Garlasco si svolge l'interrogatorio di Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, davanti ai pubblici ministeri. Successivamente sono stati ascoltati Marco Poggi e Andrea Sempio. La Procura sta conducendo le fasi finali di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, e intende riascoltare tutte le persone coinvolte. I procedimenti si concentrano su aspetti ancora da chiarire nel caso.

Prima le gemelle Paola e Stefania Cappa, poi Marco Poggi. Infine, Andrea Sempio. La Procura vuole riascoltare tutti nelle fasi finali della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Tra oggi e domani il quadro si chiuderà per i pm di Pavia. Una volta terminato il lavoro sul campo sarà il tempo delle valutazioni, degli eventuali processi e delle sempre più probabili revisioni. Tutto per giungere alla verità su quanto accadde il 13 agosto 2007 in via Pascoli a Garlasco. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il quadro è il seguente.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Garlasco, oggi è il giorno di Paola e Stefania Cappa: le cugine di Chiara Poggi davanti ai pm. Marco, il mistero dei video intimi

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