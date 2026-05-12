Durante un’udienza con i carabinieri, Paola Cappa ha chiarito il motivo per cui, dopo l’omicidio di Chiara Poggi, si riferì a un tentativo di approccio respinto. Ha descritto i dettagli di quel momento, fornendo spiegazioni sulla sua versione dei fatti e sulle sue parole in quel frangente. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sulla vicenda, ancora al centro di molte discussioni.

L’ipotesi di Paola Cappa sulle “avances respinte” da Chiara Poggi “era una cosa molto casuale”. Lo ha chiarito nell’ultima audizione davanti agli inquirenti la cugina della 26enne, rispondendo alle domande sullo scenario che suggerì all’epoca ai carabinieri, quando fu sentita nelle ore successive l’omicidio di Garlasco. Una supposizione che oggi ritorna nel movente contestato contro Andrea Sempio nella nuova indagine della procura di Pavia. L’ipotesi sul movente dell’omicidio di Garlasco I pm lo hanno esplicitato negli atti di avviso di chiusura delle indagini sul 38enne, riportati da Ansa, sostenendo che Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo “il rifiuto di un approccio sessuale, maturato nella visione dei video intimi dei due fidanzati”, cioè i filmati erotici registrati con Alberto Stasi che la studentessa custodiva nel suo pc.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Paola Cappa ha spiegato perché dopo l'omicidio di Chiara Poggi parlò di "avances respinte"

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