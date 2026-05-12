La difesa di Alberto Stasi ha annunciato di voler presentare la richiesta di revisione del processo entro l’estate. Stasi è l’unico condannato per il delitto di Garlasco. La decisione è stata comunicata dalle parti coinvolte e si riferisce alle tempistiche per l’eventuale ricorso. La tempistica stabilita è quella di completare la procedura entro i mesi estivi.

Chiedere la revisione del processo entro l’estate. È questo l’obiettivo della difesa di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco. Un omicidio, quello di Chiara Poggi, che adesso la Procura di Pavia ipotizza possa aver compiuto Andrea Sempio. La richiesta di revisione potrebbe essere presentata anche dalla Procura generale della corte d’appello di Milano. Per la difesa di Stasi, l’inchiesta pavese ha “evidenziato una serie di nuovi elementi” che dimostrerebbero la sua innocenza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, ora la difesa di Stasi ha fretta: "Richiesta di revisione entro l'estate"

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