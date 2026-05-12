A Garlasco si aggiunge un nuovo elemento al caso che interessa Alberto Stasi. Il Ris di Roma ha comunicato di aver trovato un’impronta digitale dell’uomo sul dispenser del sapone nel bagno di una famiglia locale. La scoperta si inserisce nelle indagini in corso e solleva nuove domande sulla scena del crimine. Le autorità continueranno a esaminare i reperti per chiarire eventuali collegamenti con la vicenda giudiziaria.

Un altro tassello nel mistero di Garlasco. Il Ris di Roma ha fatto sapere che una nuova impronta di Alberto Stasi è stata rilevata sul dispender del sapone nel bagno di casa Poggi. I consulenti della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco in materia di impronte avrebbero trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi sul "contenitore per sapone liquido" che era posto al bagno al piano terra della casa dove fu uccisa Chiara Poggi e che, secondo la condanna all'ex fidanzato, sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47670990 Lo riporta LaPresse, citando quanto scritto dal comandante della 'sezione...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, ora è caos totale: una nuova impronta di Alberto Stasi

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GARLASCO: LA DOTT.SSA ANNA VAGLI E IL GESSO DI PAOLA CAPPA

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