Garlasco trovata un’altra impronta di Alberto Stasi | Dove si trova Cosa significa

Nell’ambito dell’indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, è stata depositata una nuova consulenza tecnica che riguarda un’impronta di Alberto Stasi, già emersa nelle prime fasi delle indagini. L’esame si concentra su un’impronta trovata nel bagno della villetta, con l’obiettivo di chiarire il suo posizionamento e il suo significato nel quadro delle prove processuali. La procura ha richiesto ulteriori verifiche per approfondire i dettagli.

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