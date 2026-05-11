Garlasco trovata un’altra impronta di Alberto Stasi | Dove si trova Cosa significa
Nell’ambito dell’indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, è stata depositata una nuova consulenza tecnica che riguarda un’impronta di Alberto Stasi, già emersa nelle prime fasi delle indagini. L’esame si concentra su un’impronta trovata nel bagno della villetta, con l’obiettivo di chiarire il suo posizionamento e il suo significato nel quadro delle prove processuali. La procura ha richiesto ulteriori verifiche per approfondire i dettagli.
Una nuova consulenza tecnica depositata nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi riporta l’attenzione su un elemento già emerso nelle prime fasi investigative: le impronte trovate nel bagno della villetta di Garlasco. Secondo quanto contenuto nella nuova consulenza dattiloscopica depositata nel fascicolo che vede indagato Andrea Sempio, sarebbe stata individuata un’ulteriore impronta attribuita ad Alberto Stasi sul dispenser del sapone presente nel bagno al piano terra della casa dove la giovane venne uccisa il 13 agosto 2007. Si tratterebbe dell’“impronta 3”, riferibile al mignolo della mano destra di Stasi. L’impronta, secondo gli esperti, non sarebbe insanguinata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”
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Mi hanno fatto notare un dettaglio su cui vale la pena tornare. Risulta che Sempio abbia hackerato il WhatsApp di alcune ragazze a lui vicine, leggendone i messaggi e impossessandosi delle loro foto intime. Sembra una stranezza personale, ma integrato a q x.com
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