Garlasco l’intercettazione di Sempio | ‘Qua ascoltano ho molti dubbi’

Nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco, è stata resa nota un’intercettazione in cui una persona si lamenta dicendo: “Qua ascoltano, ho molti dubbi”. Questa frase sarebbe stata captata durante le conversazioni ascoltate dalle forze dell’ordine e ora fa parte degli atti processuali. La dichiarazione potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo delle indagini, che sono in corso da tempo.

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