Garlasco l’intercettazione di Sempio | ‘Qua ascoltano ho molti dubbi’
Nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco, è stata resa nota un’intercettazione in cui una persona si lamenta dicendo: “Qua ascoltano, ho molti dubbi”. Questa frase sarebbe stata captata durante le conversazioni ascoltate dalle forze dell’ordine e ora fa parte degli atti processuali. La dichiarazione potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo delle indagini, che sono in corso da tempo.
Un nuovo elemento sarebbe finito agli atti nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco: una trascrizione risalente al 14 aprile 2025, in cui Andrea Sempio, parlava in auto dopo aver ascoltato un podcast sul caso La nuova indagine della procura di Pavia sul delitto diChiara Poggi,avvenuto il13 agosto 2007 a Garlascoha stabilito che il responsabile sarebbeAndrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. All’epoca dei fatti Sempio aveva 19 anni e secondo i pm, il movente del delitto sarebbe chiaro:Chiara ha rifiutato un’avance del ragazzo e questo l’ha colpita almeno 12 volte con un martello. Le aggravanti contestate sono lacrudeltàe imotivi abietti.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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