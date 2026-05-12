Garlasco l' avvocato Cataliotti | Abbiamo venti giorni lavoriamo su cinque consulenze

Un avvocato ha annunciato che nei prossimi venti giorni il team si concentrerà su cinque consulenze, tra cui una medico-legale. Questa sarà finalizzata a stabilire le cause del decesso e il momento esatto in cui è avvenuto. Le analisi sono parte di un procedimento giudiziario in corso, con l’obiettivo di chiarire dettagli specifici relativi a un caso che ha attirato l’attenzione pubblica.

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"Le consulenze saranno una medico-legale per determinare le cause del decesso, ma soprattutto il tempo del decesso. Una sarà invece antropometrica, per le impronte; una per le intercettazioni. Una sarà una replica alla BPA che redigerà Armando Palmeggiani, cioè la ricostruzione della dinamica dell'omicidio; una sarà un supplemento di perizia dattiloscopica sull'impronta 33 e soprattutto sui rapporti con l'impronta 45" Un tempo le commedie romantiche erano un rifugio per giovani e adulti. Film visti e rivisti, in tv e grazie alle vhs, nelle domeniche malinconiche,.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, l'avvocato Cataliotti: "Abbiamo venti giorni, lavoriamo su cinque consulenze" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO: L'AVV. GIADA BOCELLARI A TUTTO STASI - Come Vive Alberto La Riapertura Del Caso - Notizie correlate “Nuovo incarico”. Garlasco, a Mattino Cinque l’annuncio dell’avvocato CataliottiLe nuove evoluzioni sul caso di Garlasco continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara... Legale di Sempio: "Lavoriamo con i nostri tecnici su cinque consulenze""Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiare la personalità... Argomenti più discussi: Garlasco, l'avvocato Cataliotti risponde stizzito a Rinaldi: Mamma di Sempio nel panico? Vorrei vedere, gran prova...; Garlasco, l’avvocato Cataliotti: Sempio commentava un programma tv, smonteremo tutte le accuse; Ore 14 2025/26 - Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sull'audio in auto - 07/05/2026 - Video; Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio commenta gli audio su un presunto video di Chiara Poggi e Alberto Stasi. #Garlasco il nuovo audio di Sempio, l'avvocato Cataliotti: Non è un audio comprensibile. Cosa ne pensate? #DentrolaNotizia x.com Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit