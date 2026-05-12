In attesa dell'esito della perizia sui profili del sospetto, l'avvocata di Andrea Sempio ha dichiarato che il cliente fornisce risposte convincenti e che non ci sono elementi certi che collegano direttamente il suo assistito all'arma del delitto. La difesa si concentra sull'assenza di prove decisive, ribadendo la fiducia nel racconto del cliente. La vicenda si svolge nel contesto di un'indagine ancora in corso per chiarire quanto accaduto.

In attesa della perizia personologica alla quale verrà sottoposto Andrea Sempio, la sua legale, Angela Taccia, ha affermato: "Abbiamo le risposte del nostro cliente, gli crediamo, manca la pistola fumante".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Manca la pistola fumante"

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