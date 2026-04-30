Alberto Stasi e la svolta su Garlasco cosa cambia per lui con le nuove accuse per Sempio | la conferma della sua avvocata

Alberto Stasi si trova di nuovo al centro di un procedimento legale, con la richiesta di revisione del processo che sembra ormai imminente. La decisione, confermata dalla sua avvocata, riguarda le nuove accuse rivolte a un altro imputato coinvolto nella vicenda di Garlasco. La procedura potrebbe richiedere ancora alcune settimane prima di essere formalizzata, ma l’obiettivo di rivedere la sentenza appare ormai deciso.

Potrebbero volerci ancora poche settimane, ma ormai l’intenzione di chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi è una certezza. Lo conferma l’avvocata storica del 42enne, Giada Bocellari, dopo l’ultima svolta nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. «Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti», ha spiegato Bocellari, facendo riferimento al momento in cui i pm di Pavia metteranno a disposizione di tutte le parti gli esiti delle indagini. A quel punto, ha detto l’avvocata: «Presenteremo richiesta di revisione». La Procura di Pavia ha infatti formulato un nuovo capo di imputazione che individua in Andrea Sempio l’unico indagato per il delitto, ora accusato di omicidio volontario e non più in concorso.🔗 Leggi su Open.online

Delitto di Garlasco, per Andrea Sempio ipotesi di rinvio a giudizio nei primi mesi dell'anno nuovo

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