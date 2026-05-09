Nei video a luci rosse la pistola fumante dei carabinieri contro Andrea Sempio A quelli sarebbe legato l’assassinio di Chiara il movente e la sua personalità disturbata

La procura di Pavia ha presentato come prova principale dei video a luci rosse che, secondo gli inquirenti, collegano Andrea Sempio all’omicidio di Chiara Poggi. Nei filmati si ipotizza un collegamento tra l’uomo e la vittima, e si suggerisce un movente legato alla personalità di Sempio. La pubblicazione di questi filmati ha suscitato attenzione e discussioni sulla loro rilevanza nel procedimento giudiziario.

È nei video a luci rosse la “pistola fumante” della procura di Pavia per accusare Andrea Sempio dell’assassinio di Chiara Poggi. È su numerosi filmati di quel genere che si fonda l’accusa contenuta nella nota di 310 pagine compilata dai carabinieri di Milano a firma del comandante, il colonnello Antonio Coppola. Sono i video intimi di Chiara Poggi a cui Sempio fa riferimento intercettato durante il noto soliloquio in auto del 14 aprile 2025, ma ci sono anche nove video intimi in cui Sempio si è ripreso in atti di auto erotismo, e numerosi video porno violenti da lui scaricati sul computer personale e catalogati in varie cartelle. Con i video i carabinieri costruiscono la prova d’accusa e il movente dell’assassinio oltre a costruire allo scopo la personalità del nuovo imputato.🔗 Leggi su Open.online

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Garlasco, i carabinieri: “Sempio infatuato di Chiara Poggi, nei video intimi il movente del delitto”(Adnkronos) – Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, sarebbe legato ai video intimi tra la ragazza...

Per i carabinieri il "movente del delitto di Garlasco nei video intimi, Sempio infatuato di Chiara Poggi"I carabinieri di Milano definiscono “a tratti angosciante” il soliloquio in cui Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Marco Poggi alla prova sull’amico Andrea Sempio: le indagini su pc, video hard e tracce in casa; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti; L'informativa su Sempio: Il movente nei video intimi di Chiara e Stasi. La scarpa 42 compatibile con l'assassino.

«Andrea Sempio ha rubato insieme a Marco il video intimo di Chiara. I Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini»Parte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti ... leggo.it

Garlasco, i carabinieri: Sempio infatuato di Chiara Poggi, nei video intimi il movente del delittoL'indagato, per i militari, 'era perfettamente a conoscenza del fatto che la ragazza fosse rimasta sola e aveva provato un approccio. Era a conoscenza dei video intimi che i fidanzati avevano girato c ... adnkronos.com

Garlasco. La Difesa di Alberto Stasi, acceleriamo su revisione del processo. Andrea Sempio si difende in tv, non ho ucciso io Chiara. Dall'informativa dei carabinieri continuano ad emergere particolari. Oggi sui video intimi, che per gli inquirenti sarebbero all x.com

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio reddit