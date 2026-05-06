Garlasco Sempio intercettato in auto L' AUDIO inedito | Ho visto il video di Chiara e Alberto pm | Omicidio dopo approccio rifiutato

Una nuova intercettazione ha portato alla luce un audio inedito in cui un uomo, parlando da solo in auto, afferma di aver visto un video relativo a Chiara e Alberto. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha riferito che l’omicidio sarebbe avvenuto dopo un approccio rifiutato. Questa intercettazione si aggiunge ad altre registrazioni che stanno contribuendo a fare luce sulla vicenda.

Svolta nel caso del delitto di Garlasco dopo gli interrogatori di Andrea Sempio, Marco Poggi e delle gemelle Cappa, spunta un audio inedito, quello di una intercettazione del 38enne indagato che, parlando da solo in auto, avrebbe detto: "Ho visto il video di Chiara e Alberto". Secondo la Procura, Sempio sarebbe l'unico assassino di Chiara Poggi e avrebbe ucciso la ragazza dopo il rifiuto di un approccio sessuale. Garlasco, Sempio intercettato in auto, L'AUDIO inedito: "Ho visto il video di Chiara e Alberto" Mercoledì 6 maggio 2026, Andrea Sempio si è presentato in Procura a Pavia per un interrogatorio durato oltre tre ore e mezzo, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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#Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’inviato #GR1 x.com