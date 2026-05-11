Nella documentazione relativa alla chiusura delle indagini preliminari per il caso di omicidio di una giovane donna, vengono inseriti anche un video e una ricostruzione in 3D di una porzione della villetta dove l’evento si è verificato nell’agosto 2007. Il materiale si riferisce a un uomo indagato e riguarda specificamente un dettaglio sulla scena del crimine. La ricostruzione è stata utilizzata come parte delle prove nel procedimento.

Negli atti della chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio compare anche un video con la ricostruzione in 3D di una parte della villetta in cui nell'agosto del 2007 venne uccisa la 26enne. Nelle immagini a disposizione della Procura di Pavia si vedono le scale che conducono alla cantina dove venne rinvenuto il corpo della ragazza. Sulla scena si ipotizza la presenza di Andrea Sempio, mostrato attraverso un avatar che si appoggia al muro su cui è stata repertata l'impronta 33, oggi attribuita al 38enne amico di Marco Poggi. La ricostruzione è parte di una consulenza eseguita dall'ingegnere Simona Tiddia per la Procura e sostiene che la mano destra dell’avatar 3D dell’indagato è compatibile con la conformazione e le dimensioni dell’impronta.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, ecco come Andrea Sempio avrebbe lasciato l'impronta 33

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