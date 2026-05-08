"Lo scontrino a Vigevano è tuo". Otto parole che rappresentano uno degli elementi chiave nell'indagine sul caso Garlasco. Intercettato con la moglie, il padre di Andrea Sempio ha affermato con decisione che quel pezzo di carta, mostrato dall'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007 e che lo avrebbe posizionato a Vigevano nell'ora del delitto, non appartiene a lui, bensì sua madre. L'alibi di Andrea è stato così smontato. Garlasco, l'intercettazione del padre di Sempio con la moglie che smonta l'alibi del figlio: "Lo scontrino a Vigevano è tuo"...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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